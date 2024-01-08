Зустріч з легендою: Лунін похизувався світлиною з колишнім капітаном Реала

Бразильський захисник Марсело покинув "вершкових" влітку 2022 року. За цей час багаторічний капітан Реала встиг занудьгувати за своїми колишніми одноклубниками.

Легенда "королівського клубу" Марсело завітав на тренування колишньої команди напередодні півфіналу Суперкубка Іспанії. У складі Реала бразилець виграв безліч різноманітних трофеїв. Тож його приїзд мав надихнути підопічних Карло Анчелотті на нові звитяги.

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Радо привітався з Марсело український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін. Українець навіть по-дружньому підняв бразильця. Спільним фото Лунін поділився у соціальних мережах.

Лунін та Марсело / інстаграм Андрія Луніна

Відео візиту Марсело до колишніх одноклубників опублікував офіційний акаунт Реала.

Марсело тепло привітався з гравцями "вершкових": відео

Досягнення Марсело в Реалі

Марсело потрапив до Реала у 18 років. До цього бразилець грав на своїй батьківщині за Флуміненсе.

У складі "вершкових" лівий захисник зіграв 546 матчів, забив 38 м'ячів та віддав 103 асисти.

Разом з "королівським клубом" здобув 25 трофеїв: чемпіон Іспанії (6 разів), володар Кубка Іспанії (2), Суперкубка Іспанії (5), переможець Ліги чемпіонів (5), Суперкубка УЄФА (3) та клубного чемпіонату світу (4).

Наразі 35-річний футболіст захищає кольори рідного Флуміненсе та навіть зіграв у фіналі клубного чемпіонату світу.

Наступний матч Реал зіграє 10 січня в рамках напівфіналу Суперкубка Іспанії. Суперником команди Луніна буде мадридський Атлетіко.