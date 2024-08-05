Відсутність ігрового часу: стало відомо, коли Лунін може зіграти за "Королівський клуб"

Трансферна сага довкола українського голкіпера Андрія Луніна триває. У гравця з "вершковими" дійсний контракт до 2025 року.

Українець має бажання залишитись у Реалі, але за умови, що він отримає багато часу ігрової практики, яку йому не можуть гарантувати. Через це Андрій остаточно не визначився зі своїм майбутнім і розглядає можливість покинути "бланкос".

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Андрій Лунін та Реал Мадрид

Повідомляють, що український голкіпер може не зіграти в офіційних матчах за "вершкових" у цьому році. У клубі повністю довіряють основному воротарю – Тібо Куртуа. А Андрія розглядають тільки як дублера бельгійського голкіпера.

Тому Лунін можливо зіграє тільки у січні 2025 року, коли розпочнеться третє коло Кубка Іспанії. Нагадаємо, що у минулому сезоні Андрій замінив травмованого Куртуа та домопіг Реалу виграти Ла Лігу та Лігу чемпіонів.

Раніше, Андрієм цікавились такі клуби як Баварія, Арсенал, Манчестер Юнайтед та Челсі. У минулому сезоні голкіпер зіграв за "бланкос" 31 матч, пропустив 32 голи та зберіг 12 разі ворота Реала недоторканими. Тренер Реала Карло Анчелотті нещодавно прокоментував майбутнє Луніна.