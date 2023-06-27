Чи були зібрані речі натяком про відхід: Лунін сповістив своє рішення керівництву Реала

Мадридський період у футбольній кар'єрі Андрія Луніна продовжується. Українець ще щонайменше на рік залишиться у Реалі.

Багато розмов та чуток було навколо потенційного відходу Андрія Луніна із "Королівського клубу". Карло Анчелотті не бачить перспектив та розвитку в українському голкіпері. Тому головний тренер був націлений на придбання нового другого номера команди, який би був на підхваті у Тібо Куртуа на випадок форс-мажорів.

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Ще на рік у Мадриді

Повідомлялось одразу про декількох голкіперів, які б стали заміною Луніна у Реалі. Але президент клубу Флорентіно Перес був проти таких трансферних планів Анчелотті. Власник "вершкових" запевнив, що не збирається витрачати гроші на купівлю нового воротаря, а клуб й взагалі вже закінчив літню трансферну компанію.

Перес вірить, що ще протягом року Андрій допоможе команді та допрацює свій контракт із клубом до його закінчення (30 червня 2024 року).

Такі розбіжності у трансферній політиці клубу привело до конфліктної ситуації у мадридському клубі.

Тепер стало відомо, що сам Лунін сповістив керівництву, що хоче продовжити свої виступи за Реал у сезоні-2023/2024. Анчелотті нічого не залишається, як змиритись та ще рік пропрацювати із Андрієм.

Український голкіпер буде залишається у Реалі в статусі другого номера команди. Хоча раніше дружина українця показувала зібрані речі у соцмережах. Усі ж почали говорити, що це можливий натяк на відхід Андрія, але виявилось, що це не так.

Минулий сезон-2022/2023 став найбагатшим на ігровий час для Луніна. Андрій провів за Реал 12 матчів, у яких пропустив 13 голів та 4 зустрічі зіграв на нуль. Адже загалом від моменту переїзду у Мадрид провів лише 17 поєдинків (4 "сухі" матчі та 19 пропущених голів).

Наразі український голкіпер насолоджується відпочинком із родиною у відпустці. Лунін повернувся до сім'ї після перебування у розташуванні збірної України під час червневих матчів команди Сергія Реброва. Але на полі Андрій так і не з'являвся.