Реал показав філігранний триочковий з ноги від Луніна: баскетболісти НБА шоковані – відео

Сезон-2022/2023 є найбагатшим для Андрія Луніна за кількістю проведених матчів у складі Реала. Український голкіпер вже 12 разів захищав володіння "вершкових" в офіційних матчах.

У 16-ти зіграних поєдинках український голкіпер пропустив 13 голів та відіграв 4 матчі на нуль. Андрій Лунін продовжує тренуватись серед найкращих футболістів світу. На одному з тренувань українець приємно здивував своєю точністю не лише прихильників Реала, а й своїх одноклубників.

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Філігранна точність

24-річний воротар поцілив у баскетбольне кільце із дальньої відстані. Зробив Лунін це ударом ногою. Андрій сам приємно здивувався, що йому вдалось виконати такий трюк та переконався, чи це влучання зняли на відео.

Такому влучному удару позаздрять навіть зірки НБА, які з рук часто так не можуть закинути під час чи тренувань. Не говорячи вже про удар з ноги.

Лунін показав філігранну точність на тренуванні Реала: дивіться відео

На тлі таких тренувань з'являється все більше чуток про відхід Луніна із Реала. Начебто Андрію набридло "маринувати" свою кар'єру у Мадриді та отримувати при цьому мізерний ігровий час.

Український голкіпер має контракт із Реалом до кінця червня 2024-го. Але хоче покинути "вершкових" вже по закінченню сезону-2022/2023.

Нагадаємо, що Лунін став футболістом "Королівського клубу" у липні 2018-го. Однак з моменту переходу лише 17 разів ставав у ворота Реала в офіційних зустрічах. Після переїзду в Іспанію пограв в оренді у декількох місцевих клубах, після чого у липні 2020-го повернувся у Реал та більше нікуди не їхав.

Реал ж провів класний сезон, за виключенням його кінцівки. Команда Карло Анчелотті вилетіла у півфіналі Ліги чемпіонів від МанСіті, але здобула Кубок Іспанії. Також Реал програв боротьбу Барселоні за чемпіонство в Ла Лізі. За два тури до закінчення сезону Реалу потрібно ще поборотись за друге місце у таблиці, адже Атлетіко поступається "вершковим" лише одним балом.