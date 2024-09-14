Майже вдвічі більше: скільки Лунін зароблятиме після підписання нового контракту із Реалом

Сага щодо майбутнього Андрія Луніна завершилась. У п'ятницю, 13 вересня, український голкіпер підписав новий контракт із Реалом.

Андрій Лунін довгий час приймав рішення щодо майбутнього у складі "вершкових". Після роздумів український голкіпер підписав нову угоду з "бланкос" на 6 сезонів.

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Нові умови Луніна у Реалі

Повідомляють, що Андрій Лунін підписав контракт із "Королівським клубом" до літа 2030 року. Окрім цього, зросла також заробітна плата українського голкіпера.

За минулим контрактом 25-річний голкіпер отримував 2,5 мільйони євро. Тепер українець буде отримувати майже вдвічі більше – 4,5 мільйони євро.

Зазначимо, що нова зарплата Луніна у 2 рази менша, ніж у основного голкіпера Реала – Тібо Куртуа. Бельгійський воротар отримує 9 мільйонів євро на рік.

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Нещодавно одноклубники Андрія Луніна привітали українця із підписанням нової угоди. Нагадаємо, що у новій кампанії український голкіпер жодного разу не вийшов на поле у складі "вершкових".