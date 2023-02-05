Захисник Реала "привітав" Луніна з поверненням в основу: відео фейлу гравця "вершкових"

У матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії мадридській Реал на виїзді грав проти Мальорки. Місце у воротах "королівського клубу" несподівано зайняв Андрій Лунін.

Під час розминки перед матчем травму отримав основний воротар "вершкових" Тібо Куртіа. Головному тренеру Реалу Карло Анчелотті нічого не залишалося, як випустити на поле українця Андрія Луніна, пише 24 канал.

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Проте вже на 13-й хвилині український воротар витягнув м'яч з сітки власних воріт. Найприкріше, що цей гол відправив у ворота Реала захисник "вершкових" Начо Фернандес.

Під час боротьби на другому поверсі із косоваром Ведатом Мурікі (Мальорка) іспанець дезорієнтував Луніна і поцілив м'ячем у самісіньку дев'ятку.

Відео голу у ворота Луніна

На жаль, цей гол виявився єдиним у матчі. Тож команда Луніна зазнала прикрої поразки (0:1) у чемпіонаті Іспанії.

, що в нинішньому сезоні Лунін зіграв за Реал вісім матчів, у яких пропустив п'ять м'ячів.