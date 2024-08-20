Лунін залишився в Реалі, незважаючи на невдолення босів мадридців

Тібо Куртуа відновився від травми та готовий захищати ворота Реала. Це означає, що за сприятливих умов Андрій Лунін буде дублером основного воротаря "Королівського клубу".

Цього літа, незважаючи на прихід зіркового Кіліана Мбаппе, українець був основною темою для розмов у мадридському клубі. Андрій готовий був змінити клуб, щоб отримувати більше ігрової практики, але гідних пропозицій не було.

Читайте також Циганков вривається в Ла Лігу: вінгер Жирони повернувся до тренувань з командою

Рішення Луніна щодо свого майбутнього

Повідомляють, що Андрій Лунін залишиться в "Королівському клубі". Український голкіпер змирився з роллю другого воротаря Реала та проведе у клубі ще один сезон.

25-річний футболіст також вирішив не продовжувати контракт з мадридцями. Андрій вже взимку 2025 року зможе вести переговори з іншими клубами, щоб улітку піти на правах вільного агента.

До слова. У футболці "Королівського клубу" Андрій Лунін здобув 10-й ювілейний трофей. Ним став Суперкубок УЄФА, який Реал виграв 14 серпня 2024 року.

Керівництво "вершкових" незадоволене таким рішення українського голкіпера. Клуб має намір отримати компенсацію у разі відходу Андрія в іншу команду.

Лунін у матчі за Суперкубок УЄФА та першому турі Ла Ліги сезону-2024/2025, усі 90 хвилин провів на лаві запасних.