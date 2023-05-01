Все заради України: Лунін придбав рукавиці з автографом Усика на аукціоні Зозуля – фото

Українська футбольна спільнота продовжує допомагати нашим військовим. Цього разу переможцем аукціону Романа Зозулі став голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін.

Колишній нападник збірної України та Дніпра Роман зозуля вкотре відзначився патріотичним вчинком. Футболіст іспанського Райо Махадаонда розіграв на аукціоні боксерські рукавички Олександра Усика з його автографом.

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Працюють на перемогу України у війні проти Росії

Володарем чемпіонських рукавиць став український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін. Виявилось, що Лунін є давнім фанатом Усика, тому такий лот був для нього дуже цінним.

За виручені від лота кошти вдалось придбати дві машини, які поїдуть на один із найгарячіших напрямків – Бахмутський.

Роман Зозуля виклав світлини з Луніним та виграними рукавицями Усика на фоні придбаної автівки. Нападник порівняв усіх із уболівальниками однієї команди, які працюють на спільну перемогу у війні проти Росії.

Дякую усім, хто організував аукціон і брав у ньому участь. Окрема подяка фонду "Народна армія". Усі ми вболівальники однієї команди і працюємо на її перемогу,

– додав Зозуля.



Лунін – переможець аукціону Зозулі / Фото з інстаграму Романа