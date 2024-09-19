Європейський гранд зацікавлений у трансфері Луніна: українець має замінити легенду клубу

У п'ятницю, 13 вересня, Андрій Лунін офіційно продовжив контракт із Реалом. Попри це, уже у 2025 році він може залишити мадридський клуб.

За інформацією Defensa Central, "вершкові" готові продати українського воротаря. На нього є іменитий претендент.

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Цікавий варіант для українця

Повідомляється, що Андрія Луніна розраховує підписати мюнхенська Баварія. Вона вже давно стежить за українцем і готова перейти до активних дій у 2025 році.

Буде це відбуватися в зимове трансферне вікно чи вже влітку наразі невідомо. Мюнхенці бачать в Андрієві заміну своєму легендарному воротарю Мануелю Ноєру, у якого по завершенню нинішнього сезону завершується контракт із "ротен".

До слова. У серпні 38-річний голкіпер оголосив про завершення кар'єри у збірній.

Нагадаємо, що чинна угода Андрія Луніна з Реалом розрахована до 30 червня 2030 року. У нинішньому сезоні він не провів ще жодного матчу за "вершкових".