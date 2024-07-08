Нові умови для Реала: чи залишиться Лунін в "Королівському клубі"

Воротар збірної України і мадридського Реалу Андрій Лунін може покинути "Королівський клуб". Гравець розповів за яких умов підпише новий контракт та продовжить кар'єру в Мадриді.

Андрій у сезоні-2023/2024 добре замінив травмованого Тібо Куртуа та допоміг Реалу виграти Ла Лігу та вийти у переможний фінал Ліги Чемпіонів. Перемовинами на рахунок продовження контракту з "вершковими" займається агент Луніна Жорже Мендеш.

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Умови Луніна для мадридців

Голкіпер готовий продовжити контракт з "Королівським клубом", якщо буде мати ігрову практику. Реал вбачає в ньому тільки як гравця заміни для Тібо Куртуа. Дійсний контракт Луніна з Мадридом спливає в червні 2025 року.

Якщо українець залишить клуб, то його агент планує привезти в Реал португальского кіпера Порту Діогу Кошту. Також Андрієм зацікавлені такі клуби як Ювентус, Баварія, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Після того як клуб і гравець дійдуть згоди новий контракт буде дійсний до 2028 року. Також Андрій буде отримувати більшу зарплату сума якої не розголошується.

Лунін в Реал Мадриді

В червні 2018 року Андрій приєднався до "Королівського клубу", а вже в липні того ж року відбулось представлення гравця.

В минулому сезоні голкіпер провів 31 матч, пропустив 32 голи та 12 разів залишив ворота "сухими".

Раніше була інформація, що Реал готовий продати Луніна за 35 мільйонів євро.