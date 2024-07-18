Складе компанію українцю: Лунін знайшов новий клуб
Джерело:Okdiario
Багато повідомлень і чуток навколо українського голкіпера "королівського клубу" Андрія Луніна. Є інформація, що футболіст визначився зі своїм майбутнім.
Повідомляють, що 25-річний гравець збірної України та мадридського Реала має бажання перейти в лондонський Челсі. Андрій може скласти компанію іншому українському футболісту Михайлу Мудрику, який вже виступає у кольорах "синіх".
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Нові чутки навколо майбутнього Андрія Луніна
Українець серйозно розглядає можливість переходу в одну з команд АПЛ. Раніше повідомляли, що "пенсіонери" планують обміняти Луніна на Кепу, який провів рік в оренді у складі "вершкових".
На самому початку минулого сезону основний воротар "бланкос" Тібо Куртуа отримав травму. Мадридці орендували Кепу Аріссабалагу, щоб його замінити, але іспанець програв конкуренцію Андрію Луніну.До слова. Зазначають, що у послугах українського голкіпера були зацікавлені Баварія, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Арсенал. Також пропозиції були з чемпіонату Саудівської Аравії.
Повідомляють про те, що Лунін вирішив не продовжувати контракт з Реалом, який діє до червня 2025 року. Голкіпера не влаштовує кількість ігрового часу, що він може отримати в команді, через відновлення основого воротаря команди Тібо Куртуа.
В минулому сезоні українець зіграв у 31 матчі в складі "королівського клубу", пропустив 32 голи та 12 разів залишив ворота "вершкових" у безпеці.