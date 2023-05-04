Прощавай, Реал: нещодавній переможець Ліги Європи хоче придбати Андрія Луніна

Українець може перебратися в іншу іспанську команду, яка має зіграти в єврокубках. Поки що Андрій без шансів програє конкуренцію Тібо Куртуа.

Новий претендент на Луніна

Цього літа Андрій Лунін може залишити Реал. Українець не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа, а його контракт з клубом закінчується у 2024 році.

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Сам 24-річний кіпер бажає грати в основі, тому не проти розглянути інші клуби. Тим паче, інтерес до Андрія є. Новим кандидатом на Луніна став Вільярреал.

Взимку клуб продав основного воротаря Херонімо Руллі в Аякс, а зараз головним кіпером команди є 40-річний Пепе Рейна. При цьому контракт ексзірки Ліверпуля, Наполі, Мілана та Баварії закінчується цього літа.

Сам же Лунін бажає перейти у клуб, який гратиме в єврокубках. Наразі Вільярреал іде шостим і має всі шанси зіграти в Лізі Європи або Лізі конференцій. Команда Мануеля Пеллегріні готова заплатити за Луніна 5 мільйонів євро.

Історія Луніна в Реалі

Нагадаємо, що українець перебрався у Реал в 2018 році. Спочатку "бланкос" віддавали Андрія в оренду до Леганеса, Вальядорліда та Ов'єдо та Вальядоліда, але з 2020-го Лунін став дублером Тібо Куртуа.

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За цей час українець провів лише 17 матчів за команду. Разом із мадридцями Лунін виграв п'ять трофеїв:

чемпіонат Іспанії 2021-2022

Суперкубок Іспанії 2021-2022

Ліга чемпіонів 2021-2022

Суперкубок УЄФА-2022

Клубний чемпіонат світу-2022

Цікавий факт. За свою історію Вільярреал виграв лише один трофей – Лігу Європи. Іспанці здобули трофей у 2021-му, обігравши по пенальті у фіналі Манчестер Юнайтед.