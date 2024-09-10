Андрій Лунін може змінити легендарного голкіпера у складі принципового суперника Реала

Андрій Лунін, після відновлення Тібо Куртуа, займає місце другого голкіпера "Королівського клубу". Українець остаточно вирішив покинути Реал по завершенню сезону-2024/2025.

Андрій Лунін, голкіпер мадридського Реала, може перебратись до принципового суперника "вершкових". Українець потрапив у поле зору Атлетіко Мадрид, який може задовільнити потреби воротаря.

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Андрій Лунін у шорт-листі "матрацників"

Повідомляють, що у найближчий час Атлетіко може запропонувати контракт 25-річному українському голкіперу. Таке рішення пов'язане з тим, що наступного літа основий голкіпер "матрацників" Ян Облак перебратись у привабливу Саудівську Аравію.

Раніше, була інформація, що "кольчонерос" у травні 2024 року зв'язувались з босами "галактікос" щодо трансферу Луніна. Тоді керівництво Реала виставило цінник у 30 мільйонів євро за українця.

На даний момент ситуація кардинально змінилась, адже влітку 2025 року закінчується термін дії контракту Андрія з Реалом. Українець прийняв остаточне рішення покинути мадридський Реал.

Тому взимку 2025 року 25-річний голкіпер може вести переговори та підписати попередній контракт з новою командою. Раніше, було відомо, що пріорітет для Луніна – клуби з АПЛ.

Цікаво. Після минулої кампанії, яка виявилась успішною для Андрія Луніна, голкіпером зацікавилась чимала кількість топ-клубів. У цьому списку були: Ньюкасл, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Ювентус та багато інших.

У новому сезоні-2024/2025 український воротар зіграв жодної хвилини, провівши усі матчі на лаві запасних. Нещодавно Карло Анчелотті розповів, коли Андрій Лунін вийде на поле.