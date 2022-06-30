Ракета окупантів забрала життя Андрія Дорошева – першого тренера нападника збірної України

Росіяни продовжують здійснювати геноцид українського народу. Спортивний світ втратив ще одного талановитого наставника Андрія Дорошева, який загинув 27 червня.

Російська ракета вбила відомого тренера

Ворог безжально "лупить" по Харкову, який з кожним днем втрачає інфраструктуру та життя мирного населення. На жаль, після чергового ракетного удару по східному українському місту загинув футбольний тренер Андрій Дорошев.

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Ворожий обстріл забрав життя п'ятьох українців.

Про загибель наставника повідомили декілька його вихованців, серед яких захисник харківського Металіста 1925 Самуель Обінайя та нападник Шахтаря Богдан В'юнник. Наразі 20-річний футболіст виступає в оренді у швейцарському Цюриху, яка спливає якраз 30 червня 2022 року.

Серед вихованців Дорошева є багато талановитих вихованців.

В'юнник виклав світлину після обстрілу та висловив свої співчуття. Сумує й харківський Металіст 1925, який теж повідомив про жахливу смерть наставника.



Росіяни забрали життя футбольного тренера Дорошева / Скриншот із сторіс В'юнника

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним, друзям та знайомим кожного загиблого українця.

На жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало вже чимало життів представників світу спорту. На сайті "Янголи спорту", який був розроблений спеціально, можна коротко дізнатись про тих, хто більше ніколи не змагатиметься за Україну на спортивному фронті.

Станом на порталі є 55 загиблих спортсменів без урахування Андрія Дорошева.