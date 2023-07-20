Про таку компанію Кривцов навіть не мріяв: Інтер скуповує ексзірок-ветеранів Барселони

Схоже, що Девід Бекхем хоче перетворити Інтер Маямі на Барселона Маямі. Американський клуб продовжує оформлювати трансфери колишніх футболістів іспанського гранда.

У маямському клубі вже возз'єднались Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс. Тепер до цієї компанії може додатись ще й ветеран футболу та колишня зірка Барселони Андрес Іньєста.

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Ще одна футбольна легенда одягне футболку Інтера

39-річний іспанський півзахисник начебто погодився перейти в Інтер Маямі. Легендарний футболіст заради Інтера відкинув пропозиції Альбасете та Аль-Хіляля із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що з 2 липня 2023 року Іньєста є вільним агентом, адже у нього закінчився контракт із японським Віссел Кобе. У сезоні-2022/2023 півзахисник відіграв 6 матчів, у яких не запам'ятався результативними діями.

Наступний клуб буде лише третім в успішній кар'єрі Іньєсти, який до 2018-го грав за Барселону, а потім 4 роки в Японії.

Також в Інтер Маямі сватають вже колишнього захисника Барселони Жорді Альбу, який перебуває без клубу.

Все більше футбольних зірок переходять у США та Саудівську Аравію після трансферів туди Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що у футболці Інтера вже виступає український захисник Сергій Кривцов, який навіть не мріяв, що гратиме у такій зірковій компанії.

Попереду в Інтер Маямі груповий раунд Кубка ліги. 22 липня команда зіграє проти Крус Асуль.