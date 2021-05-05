Екстренер Челсі Віллаш-Боаш візьме участь у чемпіонаті світу з ралі

Колишній тренер Челсі та Тоттенхема Андре Віллаш-Боаш вирішив проміняти футбол на перегони. Переможець Ліги Європи на чолі Порту візьме участь на домашньому ралі Португалії.
Боаш дебютує у WRC
43-річний тренер 20 – 23 травня виступить у третій категорії WRC – чемпіонату світу з ралі. Португалець перебуватиме за кермом автомобіля Citroen C3.
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Для Боаша змагання у Португалії стануть першими на такому рівні, хоча тренер вже має досвід участі в ралі.
У 2018 році Боаш дебютував у смертельній гонці в Дакарі, перебуваючи за кермом Toyota Hilux. Португалець достроково закінчив гонку, адже під час четвертого дня змагань його автомобіль впав з високої дюни і врізався у землю.
Тренер зазнав травми спини і був госпіталізований.
Що відомо про Боаша
- Віллаш-Боаш є переможцем Ліги Європи сезону 2010/11. Він привів до перемоги в турнірі португальський Порту.
- Крім "драконів", Віллаш-Боаш очолював ще 6 клубів: Академіку, Челсі, Тоттенхем, Зеніт, Шанхай СІПГ та французький Марсель.
- Боаш покинув Марсель після скандалу, адже був незадоволений роботою клубу щодо купівлі нових гравців. Також Марсель провалився на груповому етапі Ліги чемпіонів.