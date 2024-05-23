"Не можна гратися в ігри": відомий тренер проаналізував поразку Ф'юрі в бою з Усиком

Для багатьох любителів та експертів світового боксу поразка Тайсона Ф'юрі від Олександра Усика в поєдинку за абсолют стала несподіванкою. Андре Розьє вважає, що "Циганський король" недостатньо підготувався до бою.

37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

Читайте також "Дуже по-філософськи": промоутер Ф'юрі розповів про реакцію британця на поразку

Андре Розьє розповів, що потрібно Ф'юрі для перемоги в реванші з Усиком

Після поразки Тайсон Ф'юрі зажадав реваншу. На думку відомого американського тренера Андре Розьє, "Циганський король" здатен перемогти Усика, якщо краще підготується до поєдинку.

"У реванші для Тайсона все залежить від того, чи повернеться він до перегляду плану на бій. Він повинен був більше тиснути на Усика, а натомість відступав, ніби був меншим за нього – ось це мене найбільше здивувало.

Можливо, Ф’юрі зробив недостатньо, щоб підготуватися до поєдинку. Але не можна гратися в ігри", – сказав Розьє.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.