Андерсона закидали смертельними погрозами після скандального інциденту у матчі з Ліверпулем

У понеділок, 15 серпня, другою нічиєю поспіль закінчився 2-й тур англійської Прем'єр-ліги для Ліверпуля, який на "Енфілді" приймав столичний Крістал Пелас. Гра запам'яталася оригінальним вилученням Дарвіна Нуньєса.

Андерсон отримав шквал критики та погроз

Новачок Ліверпуля Дарвін Нуньєс отримав вилучення уже в другому матчі Англійської Прем'єр-ліги. Поведінка захисника гостей Йоахіма Андерсена неабияк дратувала Нуньєса, данський гравець спровокував уругвайця.

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На 57-й хвилині зустрічі нерви Дарвіна не витримали – і на чергову провокацію суперника він завдав удару головою в обличчя Андерсену.

За це уругваєць отримав червону картку, а Андерсона покарали "гірчичником".

Відео епізоду

Захисник Крістал Пелес розповів про погрозливі повідомлення від уболівальників після цього інциденту.

Деяких фанатів обурила поведінка данського футболіста. Андерсон розповів, що після матчу з Ліверпулем він отримав сотні повідомлень із погрозами смерті та образами: не лише на його адресу, а й щодо його родини.

Він опублікував скриншот з неприємними словами шанувальників. Вони бажали йому "зламати гомілкостоп та вибути на решту сезону", щоб його "літак впав на шляху до Лондона".

"Я вб'ю тебе. Тебе і твою сім'ю", – йшлося в одному з повідомлень. А в одному з них користувач написав: "Сподіваюся, ти проживеш довге життя, сповнене страждань".

Гравця з Данії звинувачували в нечесній грі та висміювали його падіння.

Андерсен сподівається на реакцію від керівництва англійської Прем'єр-ліги та інстаграму.

Отримав з 300-400 подібних повідомлень. Я розумію, що ви підтримуєте певну команду, але майте повагу й припиніть грати м'язами онлайн. Сподіваюся, інстаграм та АПЛ зроблять щось із цим,

– написав футболіст.

Матч закінчився мировою – 1:1. На 61-ій хвилині попри гру в меншості рахунок зрівняв колумбійський нападник Ліверпуля Луїс Діас.