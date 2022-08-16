Андерсона закидали смертельними погрозами після скандального інциденту у матчі з Ліверпулем
Джерело:інстаграм Дарвіна Нуньєса
У понеділок, 15 серпня, другою нічиєю поспіль закінчився 2-й тур англійської Прем'єр-ліги для Ліверпуля, який на "Енфілді" приймав столичний Крістал Пелас. Гра запам'яталася оригінальним вилученням Дарвіна Нуньєса.
Андерсон отримав шквал критики та погроз
Новачок Ліверпуля Дарвін Нуньєс отримав вилучення уже в другому матчі Англійської Прем'єр-ліги. Поведінка захисника гостей Йоахіма Андерсена неабияк дратувала Нуньєса, данський гравець спровокував уругвайця.
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На 57-й хвилині зустрічі нерви Дарвіна не витримали – і на чергову провокацію суперника він завдав удару головою в обличчя Андерсену.
За це уругваєць отримав червону картку, а Андерсона покарали "гірчичником".
Відео епізоду
Захисник Крістал Пелес розповів про погрозливі повідомлення від уболівальників після цього інциденту.
Деяких фанатів обурила поведінка данського футболіста. Андерсон розповів, що після матчу з Ліверпулем він отримав сотні повідомлень із погрозами смерті та образами: не лише на його адресу, а й щодо його родини.
Він опублікував скриншот з неприємними словами шанувальників. Вони бажали йому "зламати гомілкостоп та вибути на решту сезону", щоб його "літак впав на шляху до Лондона".
"Я вб'ю тебе. Тебе і твою сім'ю", – йшлося в одному з повідомлень. А в одному з них користувач написав: "Сподіваюся, ти проживеш довге життя, сповнене страждань".
Гравця з Данії звинувачували в нечесній грі та висміювали його падіння.
Андерсен сподівається на реакцію від керівництва англійської Прем'єр-ліги та інстаграму.
Отримав з 300-400 подібних повідомлень. Я розумію, що ви підтримуєте певну команду, але майте повагу й припиніть грати м'язами онлайн. Сподіваюся, інстаграм та АПЛ зроблять щось із цим,
– написав футболіст.