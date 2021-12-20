Андерлехт Михайліченка став жертвою расизму у грі з клубом Соболя

Брюгге 19 грудня приймав Андерлехт в українському протистоянні у чемпіонаті Бельгії. Уболівальники господарів ображали суперника расистськими заявами.

Расизм у Бельгії

Відразу у двох командах грають українці. Едуард Соболь вийшов у стартовому складі Брюгге та відіграв 59 хвилин. Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко просидів увесь поєдинок на лаві запасних.

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Матч завершився бойовою мировою 2:2. Відзначимо, що три голи були забиті у другій 45-хвилинці.

Головний тренер гостей Венсан Компані після поєдинку заговорив про расизм зі сторони фанатів суперника. Начебто уболівальники Брюгге ображали його, тренерів та футболістів Андерлехта "коричневими мавпами".

Наші футболісти дали багато цій країні. Ми просто приїхали грати у футбол. Мені не хочеться розпалювати конфлікт із Брюгге, але такі у мене емоції,

– сказав наставник.