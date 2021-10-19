Анчелотті розповів, де продовжить кар'єру Лунін
Джерело:"Бомбардир"
Український голкіпер Андрій Лунін продовжує "гріти" лаву запасних у мадридському Реалі. ЗМІ почали пов'язувати воротаря з іншими клубами. Роз'яснити тему Луніна спробував наставник "вершкових" Карло Анчелотті.
Анчелотті: Лунін – талановитий гравець
Тренер Реала розповів про те, наскільки він задоволений Луніним. За словами Анчелотті, український голкіпер – талановитий.
До теми У пошуках ігрової практики: Лунін хоче покинути Реал
Лунін – молодець. Він талановитий гравець, який багато працює. Зрозуміло, що його конкурент – топ-воротар Куртуа. Зрозуміло, що зараз більше грає Тібо. Але це не говорить про те, що Лунін – поганий воротар. У нього висока майстерність,
– заявив Анчелотті.
Також наставник "вершкових" переконаний, що Лунін не покине Реал і залишиться у Мадриді.
"Ні, думаю, він залишиться", – резюмував Анчелотті.
- Андрій Лунін став гравцем Реала влітку 2018 року, перейшовши з луганської Зорі.
- За весь цей час 22-річний Лунін провів тільки один офіційний матч за Реал у Кубку Іспанії проти Алькояно. Тоді Реал поступився скромному супернику.
- Попередні сезони українець провів в Іспанії, виступаючи в оренді за Леганес, Реал Вальядолід та Реал Ов'єдо.