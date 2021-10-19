Анчелотті розповів, де продовжить кар'єру Лунін

19 жовтня 2021 , 18:04
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Джерело:

"Бомбардир"

Український голкіпер Андрій Лунін продовжує "гріти" лаву запасних у мадридському Реалі. ЗМІ почали пов'язувати воротаря з іншими клубами. Роз'яснити тему Луніна спробував наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

Анчелотті: Лунін – талановитий гравець

Тренер Реала розповів про те, наскільки він задоволений Луніним. За словами Анчелотті, український голкіпер – талановитий.

До теми У пошуках ігрової практики: Лунін хоче покинути Реал

Лунін – молодець. Він талановитий гравець, який багато працює. Зрозуміло, що його конкурент – топ-воротар Куртуа. Зрозуміло, що зараз більше грає Тібо. Але це не говорить про те, що Лунін – поганий воротар. У нього висока майстерність,
– заявив Анчелотті.

Також наставник "вершкових" переконаний, що Лунін не покине Реал і залишиться у Мадриді.

"Ні, думаю, він залишиться", – резюмував Анчелотті.

  • Андрій Лунін став гравцем Реала влітку 2018 року, перейшовши з луганської Зорі.
  • За весь цей час 22-річний Лунін провів тільки один офіційний матч за Реал у Кубку Іспанії проти Алькояно. Тоді Реал поступився скромному супернику.
  • Попередні сезони українець провів в Іспанії, виступаючи в оренді за Леганес, Реал Вальядолід та Реал Ов'єдо.
Автор: Михайло Гема