Анчелотті розповів, де продовжить кар'єру Лунін

Український голкіпер Андрій Лунін продовжує "гріти" лаву запасних у мадридському Реалі. ЗМІ почали пов'язувати воротаря з іншими клубами. Роз'яснити тему Луніна спробував наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

Анчелотті: Лунін – талановитий гравець

Тренер Реала розповів про те, наскільки він задоволений Луніним. За словами Анчелотті, український голкіпер – талановитий.

До теми У пошуках ігрової практики: Лунін хоче покинути Реал

Лунін – молодець. Він талановитий гравець, який багато працює. Зрозуміло, що його конкурент – топ-воротар Куртуа. Зрозуміло, що зараз більше грає Тібо. Але це не говорить про те, що Лунін – поганий воротар. У нього висока майстерність,

– заявив Анчелотті.

Також наставник "вершкових" переконаний, що Лунін не покине Реал і залишиться у Мадриді.

"Ні, думаю, він залишиться", – резюмував Анчелотті.