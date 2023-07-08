Реал визначився із новим головним тренером: хто замінить Анчелотті, який тікає у збірну
Джерело:CaughtOffside
Незабаром дороги Карло Анчелотті та мадридського Реала розійдуться. "Королівський клуб" завчасно готується до відходу італійського спеціаліста.
Декілька днів тому у Бразилії підтвердили інформацію про прихід Карло Анчелотті до керма "селесао". Нинішній наставник Реала повезе збірну на Кубок Америки-2024.
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Пріоритет для боса "вершкових"
Контракт із італійським наставником буде розрахований до кінця чемпіонату світу-2026.
Натомість Реал вже розглядає декілька кандидатів, які можуть змінити Анчелотті на тренерському містку "вершкових". Серед них зіркові імена – Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Рауль Гонсалес та Альваро Арбелоа.
Троє із них були чи є дотичними до мадридського клубу. Алонсо віддав 5 років своєї футбольної кар'єри Реалу, коли у 2009-му перебрався із Ліверпуля та виступав у Мадриді до кінця серпня 2017-го року. Провів за мадридців найбільше матчів у своїй кар'єрі 236 поєдинків. Наразі Хабі очолює Баєр, з яким має контракт до кінця червня 2024-го.
Арбелоа та Рауль працюють у структурі "вершкових". Альваро очолює юнацьку команду Реала U-19), а Гонсалес є головним тренером Кастільї. Свого часу обидвоє виступали у футболці "Королівського клубу".
Лише Нагельсманн немає жодного відношення до іспанського гранда та потрапив під приціл Реала. Колишній тренер Баварії наразі перебуває без клубу.
Однак із цих чотирьох претендентів є один лідер. І це Хабі Алонсо. За нього особисто голосує президент Реала Флорентіно Перес. Анчелотті піде з команди влітку 2024-го, а це якраз тоді, коли в Алонсо спливає угода з леверкузенським клубом.
Що відомо про тренерську кар'єру Хабі Алонсо
- Наступний клуб для Алонсо буде вже четвертим у його тренерській кар'єрі.
- Розпочинав свою роботу тренера у молодіжній команді Реала (сезон-2018/2019).
- 1 липня 2019-го очолив Реал Сосьєдад Б, з яким попрацював 3 роки (98 матчів).
- 5 жовтня 2022-го Алонсо був призначений головним наставником Баєра. Провів на чолі леверкузенського клубу 37 зустрічей.