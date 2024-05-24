Лунін чи Куртуа: Анчелотті оголосив основний склад команді на фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 1 червня, відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів. За престижний трофей у вирішальному поєдинку будуть боротися мадридський Реал і дортмундська Боруссія.

Головним питанням, яке висіло в повітрі протягом тривалого часу, була воротарська позиція "вершкових" на цю гру. Карло Анчелотті після довгих роздумів врешті-решт зробив свій вибір.

Читайте також "Сумний день для футбольного світу": реакція Луніна на завершення кар'єри Крооса

Італієць обрав досвід

Повідомляється, що 23 травня під час ранкового тренування він оголосив своїм підопічним основний склад на гру. На жаль, як і прогнозували іспанські ЗМІ, італійський тренер вирішив зробити ставку на Тібо Куртуа.

За інформацією видання, з перших хвилин Реал зіграє такою стартовою одинадцяткою: Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді – Камавінга, Кроос, Вальверде, Беллінгем – Родріго, Вінісіус.

. Поєдинок Реал – Боруссія відбудеться в Лондоні на "Вемблі". Початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, що в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів основним воротарем "вершкових" був Андрій Лунін. Він відіграв у кожному матчі плей-оф, допомігши пройти Лейпциг, Манчестер Сіті та Баварію.

Всього в нинішньому сезоні українець провів 31 матч у складі Реала. Він 12 поєдинків відіграв "на нуль" та пропустив 32 голи.