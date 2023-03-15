Йде ще одна зірка біатлону: Шевальє-Буше оголосила про закінчення кар'єри – фото
Джерело:інстаграм Анаїс Шевальє-Буше
Біатлонна родина втрачає найкращих. Одразу три біатлоністки повідомили про закінчення кар'єри, серед якх титулована француженка Анаїс Шевальє-Буше.
Кар'єра Анаїс Шевальє-Буше закінчує у віці 30 років. Сумне та водночас непросте рішення французька біатлоністка сповістила у своїх соціальних мережах.
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Шевальє-Буше: Настав час повісити гвинтівку на цвях
Анаїс розповіла, що закінчує кар'єру після останнього етапу Кубка світу у норвезькому Холменколлені. Шевальє-Буше зізналась, що задоволена своїми виступами, які показували у різні періоди своєї кар'єри. Тепер біатлоністка чекає на нову сторінку у її житті, яка буде поза біатлонною трасою.
Гонки в Осло будуть останніми для мене. Настав час повісити гвинтівку на цвях. Я рада, що мала шанс досягти успіху і залишатися вірною своїм цінностям протягом усієї кар’єри. Пишаюся тим, що продовжувала боротися у скрутні моменти, робила сміливий вибір і стояла на своєму. На мене чекає інше життя, не можу дочекатися того, що буде далі. Дякую за все,
– написала французька біатлоністка.
Француженка опублікувала зворушливий пост із оригінальною карикатурою, де вона через вікно автівки викидає лижі, біатлонний костюм, палки та гвинтівку. А в салоні автомобіля поруч із нею розташовують іграшки-символи Олімпіад, де Шевальє-Буше брала медалі.
Анаїс Шевальє-Буше закінчує кар'єру / Фото з інстаграму біатлоністки
За останні два дні, це вже третя біатлоністка, яка оголосила, що сезон-2022/2023 є для неї останнім у кар'єрі. Вирішили покласти гвинтівку у сторону норвежка Марте Олсбю-Ройселанд та німкеня Деніз Херманн-Вік.
Дещо раніше із біатлоном попрощалась інша представниця збірної Німеччини Ванесса Хінц.
Нагадаємо, що 16 березня стартує останній етап Кубка світу-2022/2023 у Холменколлені, який триватиме до 19 березня включно. Прихильники біатлону на останок насолодяться спринтами, переслідуваннями та мас-стартами.
Головне про досягнення Анаїс Шевальє-Буше
- Анаїс Шевальє-Буше – триразова призерка Олімпійських ігор. У 2018 році стала бронзовою призеркою в естафеті. А вже у 2022-му здобула два "срібла" – у змішаній естафеті та індивідуальній гонці.
- Має у своєму доробку сім нагород чемпіонату світу, але жодної золотої. Була призеркою Юніорського ЧС.
- У 2013 році стала чемпіонкою Європи у Банско. Також завоювала у 2013-му та 2015-му роках ще дві нагороди рівня чемпіонату Європи.
- 13 разів перемагала на гонка Кубка світу та загалом була на п'єдесталі КС 42 рази, перемагала на Кубку IBU.
- Перед останнім етапом Кубка світу-2022/2023 посідає 8-ме місце у загальному заліку серед жінок. Має у своєму активі 578 очок.
- Шевальє-Буше може закінчити свою кар'єру у руках з Малим кришталевим глобусом. Анаїс йде другою у підсумках мас-стартів. А ця дисципліна якраз буде представлена на останньому етапі КС у Холменколлені.