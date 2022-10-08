Клуби Серії А зацікавились воротарем Шахтаря після шалених сейвів у матчі Ліги чемпіонів

На жаль, третій тур групового раунду Ліги чемпіонів закінчився поразкою Шахтаря. Анатолій Трубін двічі виймав м'яч із сітки воріт після ударів гравців Реала.

Родріго та Вінісіус Жуніор засмутили українського голкіпера у єврокубковому поєдинку. Але, якби не Анатолій Трубін, то рахунок міг бути значно більшим.

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Два претенденти на українського голкіпера

21-річний воротар Шахтаря та збірної України видав чудовий матч проти Реала у Лізі чемпіонів. Номер один у рамці воріт "гірників" зробив найбільшу кількість сейвів у Лізі чемпіонів після 3 турів.

Після зіграних поєдинків в активі 21-річного українця вже 19 сейвів, що дозволяє йому бути беззаперечним лідером списку. Відзначимо, що аж 11 сейвів видав Анатолій у грі на "Сантьяго Бернабеу" проти мадридського клубу.

Також у цій грі Трубін став найкращим гравцем донецького клубу.

Хороша гра Анатолія привернула увагу італійських клубів Серії А. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, український голкіпер потрапив в об'єктив Удінезе та Сассуоло. Цікаво, що у минулому Сассуоло очолював вже колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Удінезе краще виступає у новому сезоні. Після восьми турів клуб замикає трійку лідерів таблиці Серії А, маючи у своєму активі 19 очок.

Сассуоло з 12 пунктами йде на восьмому місці.

Вже 11 жовтня Трубін може покращити свою статистику у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. У цей день Шахтар прийме "вдома" Реал у 4-му турі групового раунду.

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