Топ-клуби в черзі: Манчестер Сіті та Інтер хочуть влітку придбати воротаря збірної України

Чемпіони Англії та Італії планують посилити воротарську позицію найближчим часом. Одним із кандидатів є вихованець донецького Шахтаря.

Воротар збірної України Анатолій Трубін минулого літа змінив Шахтар на Бенфіку. Гравець обійшовся португальському клубу у 10 мільйонів євро.

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Гранди хочуть Трубіна

Попри нестабільних сезон "орлів" сам Анатолій показав свій клас у цій кампанії. Це спричинило інтерес до 22-річного голкіпера з боку грандів європейського футболу.

За даними українських ЗМІ, у послугах Трубіна зацікавлений Манчестер Сіті. Поки незрозуміло, чи бачать "містяни" Анатолія як заміну Едерсону, чи українець буде дублером бразильця.

Крім того, інтерес до футболіста проявляє і міланський Інтер. Команда Сімоне Індзагі хотіла переманити футболіста із Шахтаря ще минулого літа, проте у підсумку зробила ставку на Янна Зоммера.

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Цього сезону Трубін провів аж 48 матчів за Бенфіку, оформивши 17 кліншитів. "Орли" посіли друге місце в чемпіонаті Португалії та дійшли до чвертьфіналу Ліги Європи.