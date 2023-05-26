Тимощук підробив документи для отримання громадянства в ЄС: новий скандал зі зрадником України
Джерело:ТСН
Колишній футболіст національної збірної продовжує заробляти гроші в Росії, але і шукає шляхи у цивілізований світ. Журналісти знайшли інформацію, що тренер Зєніта робить все можливе, щоб вийти з-під санкцій України.
Від початку війни України проти Росії чимало спортсменів об'єднались навколо допомоги Україні. Втім є і зрадники, які обрали мовчазну поведінку або навіть підтримали терористів.
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Найбільш яскравим прикладом є екскапітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук. Під час війни він поїхав працювати у Росію в тренерський штаб Зєніта, а з початку повномасштабного вторгнення не засудив окупацію його Батьківщини.
Через це Анатолій потрапив під санкції в Україні. Його позбавили всіх нагород та регалій, а РНБО ввела санкції проти ексфутболіста на десять років, заблокувавши всі його активи.
Згадав румунське коріння
Втім Тимощук продовжує шукати обхідні шляхи у цивілізований світ. Журналісти ТСН повідомляють, що Анатолій подав документи на отримання громадянство Румунії. Це потрібно зраднику України, щоб обійти санкції.
В разі успіху тренер Зєніта зможе вільно їздити Європою та навіть в'їхати в Україну. Санкції розповсюджуються на громадянина нашої держави Тимощука, тоді як громадянин Румунії не потраплятиме під бан.
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Проте журналісти стверджують, що для громадянства Анатолій вдався до підробки документів. Базою для отримання необхідного паспорту начебто була його бабуся. Зрадник апелював тим, що вона народилась у 1929 році в Чернівцях.
На той момент українське місто знаходилось у складі саме Румунії. Але його колишня дружина Надія Навроцька запевняє, що Тимощук не має ніякої бабусі-румунки.
Анатолій підробив документи?
Вона розповіла, що десять років тому вони шукали можливість отримати дозвіл на проживання у Європі. Анатолій тоді шукав родичів у Польщі, але про Румунію і слова не було. І ось тепер у зрадника України "з'явилась" та сама містична бабуся.
При цьому набуття нового паспорта дозволить Президенту позбавити Анатолія українського громадянства. За законом українцям забороняється мати подвійне громадянство.