Тимощук підробив документи для отримання громадянства в ЄС: новий скандал зі зрадником України

Колишній футболіст національної збірної продовжує заробляти гроші в Росії, але і шукає шляхи у цивілізований світ. Журналісти знайшли інформацію, що тренер Зєніта робить все можливе, щоб вийти з-під санкцій України.

Від початку війни України проти Росії чимало спортсменів об'єднались навколо допомоги Україні. Втім є і зрадники, які обрали мовчазну поведінку або навіть підтримали терористів.

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Найбільш яскравим прикладом є екскапітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук. Під час війни він поїхав працювати у Росію в тренерський штаб Зєніта, а з початку повномасштабного вторгнення не засудив окупацію його Батьківщини.

Через це Анатолій потрапив під санкції в Україні. Його позбавили всіх нагород та регалій, а РНБО ввела санкції проти ексфутболіста на десять років, заблокувавши всі його активи.

Згадав румунське коріння

Втім Тимощук продовжує шукати обхідні шляхи у цивілізований світ. Журналісти ТСН повідомляють, що Анатолій подав документи на отримання громадянство Румунії. Це потрібно зраднику України, щоб обійти санкції.

В разі успіху тренер Зєніта зможе вільно їздити Європою та навіть в'їхати в Україну. Санкції розповсюджуються на громадянина нашої держави Тимощука, тоді як громадянин Румунії не потраплятиме під бан.

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Проте журналісти стверджують, що для громадянства Анатолій вдався до підробки документів. Базою для отримання необхідного паспорту начебто була його бабуся. Зрадник апелював тим, що вона народилась у 1929 році в Чернівцях.

На той момент українське місто знаходилось у складі саме Румунії. Але його колишня дружина Надія Навроцька запевняє, що Тимощук не має ніякої бабусі-румунки.

Анатолій підробив документи?

Вона розповіла, що десять років тому вони шукали можливість отримати дозвіл на проживання у Європі. Анатолій тоді шукав родичів у Польщі, але про Румунію і слова не було. І ось тепер у зрадника України "з'явилась" та сама містична бабуся.

При цьому набуття нового паспорта дозволить Президенту позбавити Анатолія українського громадянства. За законом українцям забороняється мати подвійне громадянство.

Довідка. Анатолій Тимощук є рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів – 144. За свою кар'єру півзахисник виступав за Волинь, Шахтар, Зєніт, Баварію та Кайрат.