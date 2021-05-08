Українка Турчин виграла "бронзу" на гран-прі з дзюдо в Казані, здолавши на шляху двох росіянок

Казань стала місцем проведення 5-го етапу гран-прі з дзюдо у 2021 році. З 5-го по 7 травня дзюдоїсти боролися за нагороди, а також здобуття очок у рейтинг – саме він визначатиме учасників Олімпійських Ігор у Токіо.

Українка Анастасія Турчин стала бронзовим призером турніру Grand Slam в Казані. У медальному поєдинку вона перемогла росіянку Олександру Бабінцеву.

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На шляху до медалі вона спочатку перемогла нідерландку Стевенсон і росіянку Шмельову. У півфіналі програла ще одній представниці Нідерландів Аусма.

Результати українців

Для Турчин це перша нагорода за останні два роки. Востаннє вона вигравала медаль ще на гран-прі в Антальї в 2019 році – "бронза".

Загалом для України це лише п'ята нагорода у 2021 році на рівні турнірів Grand Slam та чемпіонатах Європи. На Євро з дзюдо Україна здобула "срібло" зусиллями Дарії Білодід, яка не змагалася у фіналі через отриману травму.