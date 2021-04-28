Українка Костюк програла Севастовій і покинула турнір у Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла подолати кваліфікацію на престижному ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді. У фіналі кваліфікації Марта програла Анастасії Севастовій.

Анастасія Севастова – Марта Костюк 2:0 (6:1, 7:5)

До слова Українка Козлова виграла у фіналі кваліфікації турніру WTA у Мадриді

18-річна українська тенісистка провалила перший сет, в якому змогла виграти всього один гейм на своїй подачі. 31-річна Севастова оформила аж три брейки та взяла партію за 30 хвилин.

Між сетами Костюк знадобилася медична допомога. 77 ракетка світу з України змогла продовжити поєдинок та навіть нав'язала боротьбу більш досвідченій латвійці.

У другому сеті Костюк поступалася 4:0, але зуміла повернутися в гру! Українка відповіла двома брейками і скоротила рахунок до 5:4. У 10 геймі на подачі Костюк латвійка добралася до матч-боллу, але Марта відігралася – 5:5!

Севастовій, яка, мабуть, подумала, що вже виграла матч, довелося знову налаштуватися на боротьбу. У наступному геймі латвійка захистила свою подачу, після чого зробила брейк – 7:5!