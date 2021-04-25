17-річна українка Бачинська сенсаційно виграла медаль чемпіонату Європи з гімнастики

Українка Анастасія Бачинська 25 квітня здобула медаль в останній день змагань на чемпіонаті Європи-2021 у Берні (Швейцарія). Бачинська принесла Україні бронзову нагороду.

Бачинська здобула першу особисту нагороду чемпіонату Європи

17-річна Анастасія Бачинська сенсаційно виграла бронзову нагороду у вправах на колоді.

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Україна не мала виступати у фіналі, але скористалася статусом другої запасної. Бачинська змогла виступити у фіналі через відмову двох учасниць.

Анастасія сповна скористалася своїм шансом і здобула бронзу. Для Бачинської – це перша особиста нагорода чемпіонату Європи.

Українка набрала 13,333 бала. Її випередила Мелані Де Хесус дос Сантос (Франція), яка вчетверте стала чемпіонкою Європи, та олімпійська чемпіонка 2016 року Санне Веверс (Нідерланди).