Українець Амосов вперше програв у кар'єрі й втратив пояс чемпіона: шокуюче відео нокауту

У ніч на 18-те листопада (в Україні) Ярослав Амосов захищав свій чемпіонський пояс Bellator. Українець провів свій бій в Чикаго у рамках турніру Bellator 301.

Суперником українського чемпіона був представник Ямайки Джейсон Джексон. Саме він отримав красивий подарунок від Ярослава перед поєдинком, пише 24 Канал.

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Суперник виявився не по зубах українцю

Вже з перших секунд стало зрозуміло, хто буде домінувати в октагоні. Амосов почувався наче не у своїй тарілці, віддавши перші два раунди супернику. Українець не міг віднайти свій стиль ведення бою.

А вже у наступній трихвилинці Джексон закінчив зустріч на свою користь. Бійці обмінялись серією ударів, але перед потужним хуком опонента Амосов вже не втримався на ногах та після удару у голову опинився на настилі.

Українець зумів швидко підійнятись на ноги, але через декілька секунд знову впав. Боєць із Ямайки взявся добивати Ярослава, який вже лежав на настилі, але суддя зупинив безжальне побиття. Адже в іншому разі Амосов міг би отримати серйозні травми.

Джексон нокаутував українського суперника та відібрав у нього чемпіонський пояс Bellator. Амосов зазнав першої поразки у кар'єрі.

Відео нокауту у бою Амосов – Джексон

Нагадаємо, що це був другим захист титулу для Амосова, який взимку 2023-го за одноголосним рішенням суддів переміг американця Логана Сторлі.

Вдруге успішного захисту пояса не сталось. Відзначимо, що між цими поєдинками Ярослав захищав Україну зі зброєю у руках від окупантів, які 24 лютого 2022 року розпочали повномасштабне вторгнення у рідну країну вже колишнього чемпіона Bellator.