У росії засудили до 9,5 років колонії зірку американського баскетболу Ґрайнер

Хімкинський міський суд підмосков'я засудив американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер до 9 років колонії загального режиму та штрафу 1 мільйона рублів. Її звинувачують у справі про контрабанду наркотиків.

Що відомо про справу

Американську баскетболістку затримали у лютому 2022 року. Бріттні перебувала в росії під час міжсезоння ВНБА для ігор за Єкатеринбург.

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Спортсменку звинувачують у зберіганні картриджів для електронних сигарет, у яких було заборонене у росії гашишне масло.

Ґрайнер наголосила, що не збиралася ввозити нічого забороненого до росії, а зробила це випадково. Баскетболістка пояснила, що взагалі не знала, що картриджі для вейпу були в неї в сумці, оскільки збирала речі у стані стресу.

Американка визнала свою провину, але заявила, що не мала наміру вчинити злочин. Під час розгляду стало відомо, що марихуану їй виписав лікар зі штату Аризона замість традиційних знеболювальних.

Прокурор у справі американки вимагав 9,5 років колонії загального режиму. Термін покарання буде оголошено пізніше.

Захисник баскетболістки заявив, що експертизу речовини було проведено з порушенням, про що свідчить рецензія допитаного в суді кандидата хімічних наук.

Адвокат Марія Благоволіна просила суд виправдати спортсменку, а у разі обвинувального вироку призначити умовне покарання.

Реакція США

У травні американський уряд визнав Грайнер "незаконно затриманою".

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена пропонувала обміняти російського в’язня Віктора Бута на американців Ґрайнер і Пола Вілана, які перебувають під арештом у росії.

У липні баскетболістка написала лист Байдену, вона благала президента США допомогти їй виїхати з росії. Він не забарився з відповіддю та запевнив, що уряд Штатів збирається використати всі можливі інструменти, щоб повернути Ґрайнер додому.

Що відомо про баскетболістку