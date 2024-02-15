Ексчемпіон, який бився з Ф'юрі, назвав дві причини, які роблять Усика фаворитом у бою за абсолют

У столиці Саудівської Аравії 18 травня відбудеться супербитва між непереможними Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. В очному протистоянні вони визначать ім'я першого в історії хевівейту абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох поясів.

Протягом довгого часу явним фаворитом бою вважався "Циганський король". Проте, після непереконливого виступу в поєдинку проти Френсіса Нганну та отриманої травми, чимало експертів змінили свою думку.

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Прогноз на бій від Стіва Каннінгема

Один із небагатьох, хто одразу віддавав перевагу Олександру Усику в цьому протистоянні був колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Стів Каннінгем. Американський боксер пояснив, чому так вважає та виділив 2 головні фактори:

Я думаю, що Усик може перемогти Ф'юрі з двох причин. Перша – це вміння Усика, його набір навичок, у цьому йому немає рівних. У нього незвичайні рухи, він незручний. Він по-різному мислить, використовує кути. Це найвищий рівень боксу, який ми бачимо зараз. Він може завдавати Ф'юрі удари, які можуть викликати в суперника сильне роздратування. Друга причина – це його команда, його менеджмент. З ним працює Егіс Клімас. Вони сильні в Європі та в усьому світі. У Егіса за плечима солідна кар'єра з просування бійців і їхньої опіки.

Каннінгем також розповів, на що буде робити ставку Ф'юрі в майбутньому протистоянні. За словами американця, це тактичні прийоми, які є досить сумнівними. Вони не є за межею правил, але протягом багатьох років дають британцю перевагу.

"При його зрості 206 сантиметрів і вазі 120 кілограмів. Усе, що він робить, це приймає пару ударів, блокує їх і висить на супернику протягом усього бою. Ф'юрі зробив це зі мною, він зробив це з Вайлдером. Він робив це з бійцями, яких хотів вимотати. Пізніше Тайсон виглядав свіжим, а вони виснажені, тому що тягали на собі його 120-кілограмову тушу. А Ф'юрі міг робити з ними все, що хотів", – заявив Стів Каннінгем

Попри це, американець не думає, що команда Усика дозволить зробити це без покарання для Ф'юрі. Тому, якщо Тайсон не зможе впоратися з управлінням та контролем за суддівством, то він не переможе українця.

. Стів Каннінгем бився проти Тайсона Ф'юрі у 2013 році. Йому навіть вдалося відправити британця в нокдаун на початку бою, але підсумкова перемога залишилася за "Циганським королем", який нокаутував суперника в сьомому раунді.