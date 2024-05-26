Догори ногами: тенісистка із США оригінально відсвяткувала дебютний трофей WTA – ефектне відео

Закінчився турнір WTA 250 у марокканському Рабаті. Тріумфаторкою змагань стала тенісистка із США Пейтон Стернс.

22-річна американська тенісистка провела крутий турнір, видавши серію із 5 переможних поєдинків. На своєму шляху до фіналу Пейтон Стернс здолала сербку Круніч, китаянку Ван, італійку Бронцетті та Томову із Болгарії.

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Святкування у стійці

У фінальному матчі американка зустрілась із представницею Єгипту Маяр Шериф. Вирішальна зустріч тривала 1 годину та 13 хвилин, а Стернс вистачило двох геймів, аби оформити перемогу у Рабаті. Пейтон віддала суперниці лише 3 гейми – 2:6, 1:6.

Пейтон Стернс здобула свій дебютний трофей на рівні турнірів WTA.

Під час нагородження 22-річна тенісистка оригінально відсвяткувала яскраву перемогу. Пейтон поставила трофей на землю та стала на руки, пройшовши на них декілька кроків.

Відео святкування на руках від Пейтон Стернс

Однак багато часу на святкування у Стернс не буде. Лише 25 травня відбувся цей фінал, як вже 27 травня американка стартує на Ролан Гаррос у Франції. Її першою суперницею в 1/64 фіналу стане хорватка Луція Чирич Багарич.

Коротко про тенісистку Пейтон Стернс