Американець Краузер побив рекорд у штовханні ядра, який тримався 32 роки

Американський штовхальник ядра Раян Краузер побив світовий рекорд, який тримався 32 роки. Він штовхнув ядро на 22,82 метра.

Джерело: Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics)

Раян Краузер встановив рекорд під час змагань в американському місті Феєтвіль. Він штовхнув ядро на 22,82 метра, що тепер є світовим рекордом для закритих приміщень.

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Краузер побив рекорд, який тримався 32 роки. 20 січня 1989 року американець Ренді Барнс штовхнув ядро на 22,63 метра.

Однак варто додати, що Краузер побив лише рекорд для закритих приміщень. Абсолютний рекорд світу серед чоловіків і надалі належить Ренді Барнсу, який у 1990 році штовхнув ядро на 23,12 метра.

Додамо, що Краузер – олімпійський чемпіон 2016 року.