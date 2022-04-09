Амбасадор України в Англії, – дружина Зінченка про важливість Шевченка у війні проти Росії

Влада Зінченко, дружина футболіст Манчестер Сіті Олександра Зінченка, розповіла про роботу Андрія Шевченка в інформаційній війни проти Росії. Колишній тренер збірної України відіграє величезну роль у допомозі Україні від Англії.

Влада Зінченко: Потрібно про це продовжувати кричати

Телеведуча та дружина футболіста розповіла, що з перших днів війни Андрій Шевченко висловив свою чітку та патріотичну позицію. Також допомагати українцям взяла дружина колишнього наставника збірної України.

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Шевченко постійно підтримував зв'язок із Олександром Зінченком, який виступає за англійський Манчестер Сіті, щоб розв'язувати логістичні питання щодо відправлення гуманітарного вантажу в Україну.

Володар "Золотого м'яча" зазначав у розмовах із гравцем "містян", що потрібно продовжувати вести інформаційну війну проти Росії та розповідати Європі усю правду про жахливі події в Україні. Влада Зінченко зазначила, що Шевченко став таким собі амбасадором України в Англії.

Андрій Миколайович говорив Сані, щоб він продовжував публікувати в соціальних мережах, і що потрібно ходити на інтерв'ю ресурсів Англії та Європи. Потрібно про це продовжувати кричати. Андрій Миколайович в Англії став амбасадором. Можливо, не найвлучніше слово, але він несе дуже велику інформацію про війну в Україні,

– сказала Влада.

Дружини Зінченка та Шевченка займаються закупівлею медичних препаратів – ліків та кисневих балонів. Жінки займались прицільною допомогою, хто цього потребував.

Нагадаємо, що Влада відмовилась давати коментарі та інтерв'ю мовою ворога, вона продовжить спілкувати українською. Їй набридло стукатись до росіян, щоб хоч щось змінити у їх голові. Тому російською мовою кохана футболіста може лише вказати росіянам напрямок "русского корабля".