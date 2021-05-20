Аматорський клуб хоче підсилитись гравцями, які виводили Карпати у Лігу Європи

Аматорські Карпати потрохи перетворюються на львівський клуб у сезоні-2010/2011. Відразу два гравці Минаю можуть поповнити склад львів'ян.

Повернення легенд

Аматорські Карпати хочуть скористатись вильотом Минаю з УПЛ. Клуб із Львова хоче покликати у свій склад двох гравців Минаю – Дениса Кожанова та Андрія Ткачука.

Оце так Велике об'єднання: львівські, галицькі та аматорські Карпати можуть стати одним клубом

У новому сезоні львівський клуб буде грати у Другій лізі, тому вже шукає досвідчених гравців для чемпіонату. Обидва футболісти добре знайомі львівським фанатам. Гравці вже захищали "зелено-білі" кольори.

Минай відразу після дебютного сезону в УПЛ вилетів у Першу лігу. Після чого клуб почали покидати вікові футболісти – Антон Шиндер, Антон Каніболоцький та Міслав Матіч.

Улюбленець львівської публіки Кожанов тричі ставав гравцем Карпат. Спершу це сталось у січні 2008 року, коли підписав орендну угоду. Вже у липні того ж року львівський клуб продовжив оренду гравця Шахтаря. Втретє футболіст повернувся у команду з міста Лева у 2014 році, пробувши у Львові 2 роки.

У Ткачука спливає контракт із Минаєм у кінці червня 2021 року, тому опорник може перейти у Карпати на правах вільного агента. 33-річний Ткачук у січні 2007 року перейшов із Карпат-2. У головній команді Карпат виступав до березня 2013 року та був відправлений в оренду у київський Арсенал. Однак там не затримався та вже у кінці червня того ж року повернувся до "левів". Покинув Карпати у січні 2014 року.

Головним наставником аматорських Карпат є Андрій Тлумак, який раніше виступав разом з Кожановим та Ткачуком на одному футбольному полі. Усі футболісти виводили Карпати у Лігу Європи.