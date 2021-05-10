Альварес зламав Сондерсу орбітальну кістку: з'явився моторошний рентген черепа боксера

Найсильніший боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль Альварес 9 травня побив Біллі Джо Сондерса. "Канело" додав до своїх титулів WBC і WBA Super ще й пояс WBO. Натомість Сондерс залишився з важкою травмою.

Моторошна травма Сондерса

У мережі з'явився рентгенівський знімок черепа Біллі Джо Сондерса, на якому видно наслідки ударів Сауля Альвареса.

До слова Альварес переміг непереможного Сондерса, якого госпіталізували у лікарню з переломом

Як відомо, Сондерс не вийшов на 9 раунд бою проти Альвареса. Британець не зміг продовжити поєдинок через перелом орбітальної кістки.

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Після поєдинку Сондерса відразу госпіталізували. Британський боксер ще не скоро зможе відновити тренування.

Цікаво, що у листопаді 2020 року Сондерс розкритикував Деніеля Дюбуа після того, як він знявся з поєдинку проти Джо Джойса.

Тоді Дюбуа отримав перелом орбітальної кістки, як Сондерс у поєдинку з Альваресом.