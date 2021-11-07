Альварес став абсолютним чемпіоном світу, потужно нокаутувавши Планта: відео

Мексиканський боксер Сауль Альварес провів бій у Лас-Вегасі проти Калеба Планта. Канело нокаутував суперника та став абсолютним чемпіоном світу.

"Король" Альварес залишився на вершині

Головний бій боксерського шоу відбувся у ніч з 6 на 7 листопада на арені "MGM Grand". Чемпіон WBC, WBA, WBO Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу.

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Цього разу перед потужним кулаком мексиканця не встояв чемпіон IBF Калеб Плант. Поєдинок тривав 11 раунді. Канело затиснув Планта у куті рингу, викинув лівий хук, який поклав американця на канвас – нокдаун. Однак Калеб зумів підійнятись на ноги, але було видно, як складно суперник витримує удари від Альвареса. Це побачив і Канело. Мексиканець кинувся в атаку та вдруге відправив Планта на канвас.



Суаль Альварес – абсолютний чемпіон світу / Фото instagram.com/showtimeboxing

Суддя сигналізував про припинення бою. Альварес завдав Калебу першої поразки у професіоналах. Альварес отримав усі чемпіонські титули, у той момент на його голові вже була одягнута корона.

Відео нокауту від Канело