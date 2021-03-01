Альварес переміг Йилдирима: гонорари боксерів за бій у США

У ніч з 27 на 28 лютого Сауль Альварес здобув перемогу над Авні Йилдиримом у третьому раунді. Відомі гонорари боксерів за цей поєдинок.

У США Сауль Альварес зумів здобути яскраву перемогу над боксером із Туреччини. Авні Йилдирим протримався на ринзі лише три раунди.

​До теми Сауль Альварес за 3 раунди переміг Авні Йилдирима та зберіг титули WBC та WBA

Гонорари боксерів

Йилдирим відмовився виходити на 4-й раунд після потужних атак суперника у попередньому – дострокова перемога Альвареса. Для нього це вже 44-й успіх на професійному ринзі.

Мексиканець захистив свої титули WBC та WBA у рамках другої середньої ваги. Така перемога принесла Альваресу гонорар у 20 мільйонів доларів. Цікаво, деякі ЗМІ повідомляють, що сума бійця могла зрости аж до 30 мільйонів доларів.

А от його суперник заробив майже у 10 разів менше – лише 2,5 мільйона доларів.

Наступний бій Альварес проведе 8 травня проти британця Біллі Джо Сондерса.