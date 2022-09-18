Фінал трилогії: які гонорари отримали за титульний бій Альварес та Головкін

Сауль Альварес успішно захистив звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Мексиканець здолав суперника з Казахстану Геннадія Головкіна.

Солідні гроші за фінал трилогії

Трилогія у протистоянні Сауля Альвареса та Геннадія Головкіна закінчена. Казахстанському боксеру так і не вдалось перемогти мексиканського суперника – одна нічия та дві звитяги Канело.

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Цього разу боксери знову провели 12-раундовий шлях, а переможця визначили лише судді. За їх записками одноголосну перемогу здобув Альварес – 116-112, 115-113 та 115-113. Сауль захистив звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Після поєдинку мексиканець запевнив, що попереду у нього буде операція на травмованій руці.

За фінал трилогії боксери заробили солідні гонорари. Альварес отримав 45 мільйонів доларів, а Головкін – 20 мільйонів.

У минулих двох поєдинках Альварес заробив по 5 мільйонів доларів, а його суперник з Казахстану – 3 та 4 мільйони відповідно.