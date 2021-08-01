Україна втратила першу представницю у жіночій боротьбі на Олімпіаді, невдачі у легкій атлетиці
Джерело:24 канал
На літніх Олімпійських іграх у Токіо 1 серпня відбувається 9 змагальний день. На жаль, збірна України втратила відразу 4 представниць.
Невдача у боротьбі
Україна втратила першу представницю у боротьбі на Олімпійських Іграх у Токіо. Алла Белінська, яка дебютувала на Олімпіаді, не подолала перший раунд у жіночій боротьбі.
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Українка з мінімальним рахунком поступилася у першій же сутичці. Алла програла призерці чемпіонатів сівту Чжоу Цянь з Китаю.
Поразки в легкій атлетиці
Ірина Новожилова та Ірина Климець не кваліфікувалися у фінал змагань з метання молота на Олімпіади-2020.
Новожилова показала результат 59,85 м та зайняла 30 місце. Климець посіла 21 місце з результатом 68.29 м.
Легкоатлетка Наталія Стребкова не вийшла у фінал Олімпіади в бігу на 3000 м з перешкодами. Вона показала результат 9.49,15 с та зайняла 35 місце.
- На Олімпійських іграх Україна здобула вже 6 медалей. В активі нашої команди 1 срібна та 5 бронзових нагород.