Алієв зізнався, що сказав би Путіну при особистій зустрічі

Ексгравець Динамо та збірної України Олександр Алієв обороняє Україну від російських окупантів. Він розповів, що сказав би Путні при особистій зустрічі.

"Путін – шакал"

Алієв вже навіть придумав пан дій, якщо раптом би зустрівся з президентом Росії. Ексфутболіст налаштований рішуче.

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Я йому просто скажу одне – шакал ти. У тебе нічого нема в душі. Зрозуміло, що перед тим, як зустрітися, мене "шмонатиме" охорона,

– сказав Алієв.

Проте колишній гравець національної команди запевняє, що словесної перепалки замало.

"Не знаю, де сховаю, але знайду, де сховати, та переріжу йому горло. Тоді, я думаю, буде мир у всьому світі. Ніж? Ну, ніж не пронесеш, але дещо можна зробити. Навіть те ж саме лезо. А де його пронести, я знаю", – додав ексфутболіст.

Зазначимо, що Алієв народився в Росії, там проживає більшість його рідних. Вже понад трьох тижнів, як Олександр перебуває у лавах територіальної оборони Києва.