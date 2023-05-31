Алієв влучно підколов балакучого Леоненка, пригадавши його дубль російському Спартаку

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв поділився світлиною з Віктором Леоненком. Алієв тонко потролив язикатого Леоненка.

Колишні динамівці Олександр Алієв та Віктор Леоненко зустрілись поза межами футбольного поля. Колишні футболісти зробили спільне фото, яке Алієв використав, аби підколоти Леоненка, який усім роздає настанови та поради.

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Пригадав його голи російському клубу

Алієв пригадав Леоненку його голи у ворота ворожого Спартака, про які він усім розповідає.

Легенда, який забив тільки «Спартаку», і ходить, постійно всім розповідає це,

– написав Алієв.



Алієв потролив Леоненка / Скриншот із інстаграму Олександра

Головне про футбольну кар'єру балакучого Леоненка

Розпочинав кар'єру у рідній Росії – Тюмєнь, Геолог та московське Дінамо.

Однак потім обрав правильне рішення, перейшовши виступати в Україну та прийнявши українське громадянство. У кар'єрі Леоненка навіть є 14 зіграних матчів за збірну України, у яких Віктор відзначився 6 голами.

В Україні пограв за київське Динамо – з 1992-го по 1998-й роки.

Влітку 1998-го перейшов до ЦСКА Київ, а вже через два роки до ФК Закарпаття.

У липні 2002-го повішав бутси на цвях.

Загалом у своїй кар'єрі провів 276 поєдинків, у яких забив 128 голів та віддав лише один асист.

До слова. Олександр Алієв виступав у структурі київського Динамо з 1999-го року, коли перейшов із Академії Спартака, до 2014-го. За головну команду киян провів 134 поєдинки – 30 м'ячів та 28 результативних передач.