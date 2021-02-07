Волков переміг Оверіма нокаутом в головному бою на UFC Vegas 18: відео

У ніч на неділю, 7 лютого, в Лас-Вегасі пройшов турнір UFC Fight Night 184, головним боєм якого стало протистояння Алістар Оверіма з Нідерландів і росіянина Олександра Волкова.

Перемогу здобув Волков. Поєдинок завершився достроково в середині другого раунду.

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У другому раунді росіянин джебами розбив оборону суперника. Оверім намагався протистояти опонентові оверхендамі, але це не приносило особливого успіху. Бій був завершений перемогою Волкова після нокауту на третій хвилині другого раунду.

Алістар Оверім – Олександр Волков відео бою

Інші результати UFC Fight Night 184

Найбільш обговорюваним став не головний поєдинок вечора, а протистояння бійців у найлегшій ваговій категорії американців Корі Сендхагена і Френкі Едгара. Через 28 секунд після стартового гонгу Сендхаген завдав нищівного удару коліном в підборіддя суперника, відправивши Едгара в глибокий нокаут.