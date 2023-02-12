20-річна рапіристка з Миколаєва здобула бронзу на Гран-прі з фехтування у Турині

Аліні Полозюк підкорилось історичне досягнення для українського фехтування. Дівчина на своєму шляху змогла вибити медалістів Олімпійських Ігор в Токіо.

В італійському Турині пройшов Гран-прі FIE Trofeo Inalpi з фехтування. У неділю, 12 лютого, медалі були розіграні серед представників на рапірах.

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Україну в основній сітці представили четверо спортсменів, але у другий раунд пройшла лише 20-річна Олена Полозюк. Однак після першого раунду свій шлях у Гран-прі продовжила лише 20-річна рапіристка Аліна Полозюк.

Дівчина пройшла представницю Німеччини Анну Зауер, яка є бронзовою медалісткою останнього чемпіонаті Європи в команді. Рахунок – 15:8. А ось в 1/8 та 1/4 фіналу Полозюк вибила володарів срібної та золотої медалей Олімпіади в Токіо-2020 – Полін Ранв'є та Лі Кіфер.

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Вихід у півфінал гарантував спортсменці з Миколаєва як мінімум бронзу. Для виходу у фінал Аліні треба було вибити чемпіонку світу Ізаорі Тібюс, але врешті решт француженка здобула перемогу з рахунком 15:6, а згодом і виграла турнір.

Для України ця медаль стала історичною. 20-річна Полозюк стала першою рапірісткою з нашої країни, яка завоювала медаль у цьому виді зброї на рівні гран-прі або Кубка світу.