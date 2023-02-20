Дружина загиблого кіборга і рекордсмена світу з паверліфтингу вступила до лав ЗСУ

Вдова героя Аліна Карнаухова вирішила продовжити справу чоловіка і стати на захист України від російських загарбників.

У травні 2022 року на Харківщині загинув майстер спорту з паверліфтингу Сергій Карнаухов. Спортсмен був командиром відділення розвідки у 93-й бригаді "Холодний Яр".

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Дружина загиблого захисника України Аліна Карнаухова вирішила продовжити справу чоловіка і вступила до лав ЗСУ. Про свій мужній вчинок Аліна розповіла виданню Обозреватель.

Це не було для мене якимось дуже важким рішенням, іде війна і кожен має щось робити для нашої перемоги. Мій чоловік загинув за цю перемогу, не доробив свою справу, бо його життя забрали. І я не хочу, щоб його смерть була марною. Я вірю в нашу перемогу, але недооцінювати ворога я не маю права. І це мій найбільший жах, що всі ці смерті будуть марними. А вони стануть марними в той момент, коли ми програємо. Тому вся відповідальність на нас, на живих, бо вони вже зробили все, що могли, а ми залишилися і ми не маємо права дозволити, щоб це все стало марним,

– розповіла дружина загиблого захисника України.

Що відомо про Сергія Карнаухова