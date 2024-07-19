Заявка на удар року: французький тенісист виграв очко, відбивши м'яч сидячи – ефектне відео

У п'ятницю, 19 липня, відбуваються матчі чвертьфіналу турніру серії ATP 250 у Гштааді. Відкривав програму ігрового дня поєдинок між Кентеном Алі та Густаво Гайде.

Обидва тенісисти розпочинали шлях турнірною сіткою із кваліфікації. Французький тенісист вважався незначним фаворитом та врешті-решт переграв бразильця з рахунком 6:1, 7:5, пише 24 Канал.

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Ніколи не варто здаватися

Проте цей матч запам'ятався не результатом чи перебігом гри. Його родзинкою став розіграш у п'ятому геймі першого сету, який вже став вірусним у мережі й однозначно потрапить до безлічі добірок з найефектнішими ударами року.

За рахунку 3:1 (30:15) Кентен Алі оступився й упав на спину, але не виключився з боротьби. Він сидячи зумів відбити м'яч на бік Гайде, причому зробив це досить потужно та влучно під задню лінію.

Вийшло не тільки ефектно, а й ефективно. Бразильський суперник зі складнощами зміг дістатися до м'яча, але не влучив у корт. Тож Кентен виграв у дуже красивому стилі очко, за що отримав овації від уболівальників.

Дивіться відео непересічного удару Кентена

Зазначимо, що у півфіналі Кентен Алі зіграє проти п'ятого сіяного Яна-Леннарда Штруффа. Раніше вони зустрічалися лише одного разу й тоді переміг німець з рахунком 2:1.