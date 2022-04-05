Алексіїва закликала атлетів Росії приїхати у розбиті міста України після їх слів "це на благо"

5 квітня 2022 , 17:32
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Джерело:

OBOZREVATEL

Українська синхроністка Марина Алексіїва розповіла, як російські спортсмени відреагували на її повідомлення про війну. Українка була шокована відповіддю атлетів країни-агресора.

Алексіїва: Подивіться на цю мирну операцію, відчуйте її на собі

Марина Алексіїва розповіла, що з перших днів війни отримала повідомлення від трьох російських спортсменів. Однак відповідь атлетів не здивувала. Вони теж вірять у "мирну спецоперацію" російських військ в Україні.

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Спортсмени країни-агресора думають, що усі дії російських військ роблять лише добро українському народу. Бронзова призерка у Токіо-2020 в артистичному плаванні запросила своїх колег "по цеху" з Росії приїхати у зруйновані українські міста, щоб ті подивились на так звану "спецоперацію".

Спілкувалися. Відреагували. І знаєте як? Вони пишуть: "Це ж вам на благо. Це ж мирна операція". Таке на самому початку війни написало десь троє людей. Я їм у відповідь теж трохи написала, мовляв, давайте приходьте, подивіться на цю мирну операцію, відчуйте її на собі. А вони стоять на своєму: "Це ж вам на благо. Щоб у вас усе було добре",
– розповіла Марина Алексіїва.

  • Відзначимо, що синхроністка є уродженкою Харківської області, яка є однією з гарячих точок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Марина та Влада Алексіїви змогли виїхати в Італію завдяки зусиллям збірної та італійської федерації.
Автор: Софія Кулай