Зірковий захисник Ліверпуля планує придбати команду із французької Ліги 1

Трент Александер-Арнольд вирішив стати власником футбольного клубу. Захисник Ліверпуля має наміри прибдати команду із елітного дивізіону Франції.

Правий фулбек "мерсисайдців" Александер-Арнольд планує придбати середняк французької Ліги 1. Футболіст може стати власником Нанта, про це повідомляє GET Football.

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Батько Александра-Арнольда цікавиться Францією

Майкл Арнольд, батько захисника Ліверпуля, за допомогою лондонської інвестиційної фірми управляє інтересами своїх синів. Повідомляють, що він зацікавлений у виході на французький спортивний ринок.

Батько Трента Александра-Арнольда зустрівся з власником французького середняка за сумісництвом президентом клубу Вальдемаром Кітою. Бесіда проходила у онлайн-форматі влітку цього року, а нещодавно відбулася зустріч віч-на-віч у Женеві.

Було зроблено пропозицію щодо поглинання клубу інвестиційним фондом. Розмір вкладень 100 мільйонів євро, з яких 80 мільйонів складають прямі виплати та 20 мільйонів кредитні кошти.

Окрім цього, передбачені бонуси у розмірі до 40 мільйонів євро. Наступні збори між сторонами планують провести у Лондоні.

Цікаво. Майкл Арнольд проявляв інтерес до купівлі Гавра або Сент-Етьєна. Згодом батько фулбека Ліверпуля зупинив свій вибір на Нанті.

Зазначимо, що французький підприємець Вальдемар Кіта придбав Нант у далекому 2007 році. Власник середняка Ліги 1 втомився від спортивних та фінансових труднощів, які спіткали команду.

У зв'язку цим придбання команди Арнольдом може ускладнитись через те, що Кіта хоче повернути більшість частин своїх витрат за час володіння клубом. У Нанті повідомляють, що ніяких переговорів з англійцем та його сім'єю не було.

Нагадаємо, що Трент Александр-Арнольд за допомогою інвестиційного фонду "Otro Capital" став міноритарним акціонером команди Формули-1 – це Альпін із Франції.

Підкреслимо, що у нинішньому сезоні за підсумком чотирьох турів чемпіонату Франції Нант посідає 5-ту сходинку у турнірній таблиці. Команда має у своєму активі 2 перемоги, 1 нічию та 1 поразку у Лізі 1.