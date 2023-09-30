"Це не забирає поваги, яка є до нього": коуч Дженоа про обмаль ігрового часу Маліновського

Справи Руслана Маліновського у Італії йдуть далеко не за його планом. Та от у рівні гри українця в команді ніхто не сумнівається.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував ситуацію з Русланом Маліновським. Українець проводить обмаль часу на полі в Серії А.

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Наставник "грифонів" вкотре підняв питання, котре стосується ігрового часу Маліновського. Джилардіно пов'язує не активну задіянність Руслана в матчах з тим, що українець пережив не найкращий період у Марселі, що призвело до погіршення його виступів. Та от Альберто ні в якому разі не сумнівається в тому, що Маліновський – це топовий виконавець, котрий не перестає прогресувати.

Маліновський? У нього все добре. Він гравець, який зростає. Коли він приїхав, я хотів, щоб він грав одразу, і в той момент, можливо, Руслан був не в найкращому стані. Був короткий період, коли він грав менше або взагалі не грав, але це не забирає поваги, яку я маю до нього. Маліновський – важливий гравець, який, коли вийде на поле, повинен буде змінити ситуацію, і ми всі багато чого очікуємо від нього,

– сказав Джилардіно.

Варто відзначити, що наставник Дженоа уже раніше також розповідав про причини малої кількості ігрового часу Руслана. Зокрема, Джилардіно зазначав, що він перебуває у пошуках відповідної позиції на полі для українця. Маліновський з подібною проблемою зустрічався уже в Аталанті та Марселі, а також у збірній України, коли Руслана взагалі не викликали до лав національної команди, оскільки "не підходив під схему гри", хоча футболіст перебував у чудових кондиціях.

Нагадаємо, що українець перебрався до "грифонів" із Марселя на правах оренди. Руслан провів у футболці Дженоа чотири поєдинки, та от з кожним матчем його ігровий час зменшувався (з Лаціо відіграв 70 хвилин, з Торіно – 57, з Наполі – 16, а з Лечче – лише одну хвилину плюс компенсований час, а з Ромою взагалі не вийшов на поле).

Найближчі матчі Дженоа, в який може зіграти Маліновський